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إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم

إعادة فتح كنيسة المهد في بيت لحم اليوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر كلاً من ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس، والأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة، ورئيس الاساقفة نورهان مانوغيان بطريرك الأرمن في القدس بياناً صحفياً بشأن إعادة فتح كنيست المهد وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

بعد تطور الوضع في الأرض المقدسة، نود نحن رؤساء الجماعات الثلاث، الأوصياء على كنيسة المهد، اعلامكم بأنه اعتبارًا من يوم 26 أيار، سيكون هذا المكان المقدس متاحًا للمؤمنين مرة أخرى للزيارات والصلاة.

ولأسباب تتعلق بالسلامة ولتجنب خطر انتشار جديد لوباء الكورونا، سيقتصر العدد في البداية على 50 شخصًا وستكون الكنيسة متاحة فقط لأولئك الذين ليس لديهم حمى أو أعراض العدوى ويرتدون أغطية الوجه المناسبة.

سيكون من الضروري أيضًا الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر وتجنب أي عمل من أعمال التعبد التي قد تشمل الاتصال الجسدي مثل لمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والأثواب والعاملين في الكنيسة؛ وكذلك سيتم الالتزام دائمًا بالتعليمات المحددة.

من هذا المكان المقدس، نواصل صلواتنا راجين انتهاء هذا الوباء.


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