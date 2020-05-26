جيش الاحتلال يخطر بهدم عشرة آبار لجمع المياه غرب سلفيت

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، بهدم عشرة آبار لجمع المياه في بلدة الزاوية، غرب سلفيت.



وقالت وكالة (وفا) الرسمية، إن قوات الاحتلال سلمت اخطارات هدم لآبار في المنطقة الغربية من البلدة، تعود لكل من: ماهر قادوس، ومنير شملاوي، وربحي ابو نبعة، وعدنان علي حمدان، ونظام حمودة، وهارون موقدي، وجمال مصلح، وراجي شقور وشحادة دحبور.