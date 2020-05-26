مقتل شاب وإصابة آخر في شجار عائلي جنوبي نابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الفلسطينية، إن شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً من بلدة قصرة جنوبي نابلس لقي مصرعه وأصيب آخر بشجار عائلي نشب في البلدة في ساعات متأخرة من الليله الماضية.



وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً عن وجود شجار عائلي في بلدة قصرة جنوبي نابلس نتج عنه إصابتين وصلتا لاحد مشافي مدينة نابلس وقد وصفت إحداهما بالحرجة وقد أعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.



وأضاف ارزيقات، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات مقتل الشاب واصابة مواطن آخر.