الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-16 26-15 24-13 بيت لحم 28-16 26-15 24-13 رام الله والبيرة 27-15 25-14 23-12 طولكرم 30-18 28-18 26-17 نابلس 29-17 27-16 25-14 قلقيلية 30-18 28-18 26-17 جنين 32-18 30-17 28-15 سلفيت 28-16 26-15 24-13 طوباس 32-18 30-17 28-15 روابي 29-17 27-16 25-14 الخليل 27-15 25-14 25-12 غزه 29-19 27-19 25-18 أريحا 35-24 33-23 31-21 خانيونس 29-19 27-19 25-18 الأغوار الشمالية 33-20 31-21 29-19 رفح 30-18 28-18 26-17

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وحار نسبياً إلى حار حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء و الليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: