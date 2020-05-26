وفاة فلسطيني جراء إصابته بفيروس (كورونا) في الكويت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الليلة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية الفلسطينية، في دولة الكويت.



وقالت الخارجية، في بيان وصل "دنيا الوطن": إن المواطن مريد أحمد أمين بسيسو (74 عامًا)، توفي في دولة الكويت جراء إصابته بفيروس (كورونا).



وتعتبر هذه حالة الوفاة الثالثة بصفوف الجالية الفلسطينية، بفيروس (كورون) يوم الاثنين، ليرتفع اجمالي حالات الوفاة إلى 97 شخصا، و1604 إصابة، فيما أن عدد حالات التعافي بلغ 787 حالة.