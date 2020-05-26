أولمرت: نتنياهو مستعد لإحراق إسرائيل مقابل عدم اعتقاله

رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت: إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، مستعد لأن يحرق إسرائيل شرط ألا يتم اعتقاله.



ووفق ما نقل موقع قناة (روسيا اليوم) فقد شبّه أولمرت، نتنياهو بـ"العراب المحاط بعصابة إجرامية من وزراء حزب ليكود"، في إشارة إلى أحد الأفلام الأمريكية.



وأضاف: "رأيت خطاب نتنياهو قبل الجلسة وشعرت أنه مشهد من فيلم العراب (God father). رئيس منظمة إجرامية محاط بأشخاص ينفذون الأوامر.. ما حدث بالأمس كان أعمال شغب قام بها مجرمون برئاسة نتنياهو".



وقال أولمرت: إن "نتنياهو مستعد أن تحترق إسرائيل والمحاكم والشرطة، شرط ألا يتم اعتقاله"، مرجحا أن يمضي سنوات طويلة في السجن.



واعتبر أولمرت أن قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المقرر في أوائل يوليو خطوة خاطئة، وقال: "يجب أن نبرم بسرعة اتفاق سلام مع الفلسطينيين. الضفة الغربية بأكملها من ناحية تاريخية وعاطفية لنا، لكن هل نريد أرضا يعيش فيها ملايين الفلسطينيين؟ لصنع السلام، علينا أن نتخلى عن جزء من أراضينا لأننا لا نريد إرهابا متواصلا".