مصرع مواطن 64 عاماً بحادث سير ذاتي في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

لقي مواطن يبلغ من العمر (64 عامًا) مصرعه، مساء الإُنين، إثر حادث سير ذاتي وقع بمدينة نابلس.



وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات: إن الحادث وقع في منطقة الضاحية شرقي مدينة نابلس وعلى إثره وصلت إصابة لمواطن 64 عاما للمستشفى بحالة صحية حرجة وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاته.



وأكد ارزيقات، أن خبراء الحوادث باشروا اجراءات التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث.