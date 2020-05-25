جامعة القدس المفتوحة: عودة الدوام الإداري كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قالت جامعة القدس المفتوحة، مساء الإثنين: إنه "بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، وتوجيهات رئاسة الجامعة يعود الدوام الإداري في الجامعة كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2020/05/27".
وأضافت الجامعة، في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الدوام يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، مع توخي إجراءات السلامة الصحية".
وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات الدوام الإداري خلال الفصل الصيفي لاحقا".
قالت جامعة القدس المفتوحة، مساء الإثنين: إنه "بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، وتوجيهات رئاسة الجامعة يعود الدوام الإداري في الجامعة كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2020/05/27".
وأضافت الجامعة، في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الدوام يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، مع توخي إجراءات السلامة الصحية".
وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات الدوام الإداري خلال الفصل الصيفي لاحقا".
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