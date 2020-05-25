جامعة القدس المفتوحة: عودة الدوام الإداري كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنقالت جامعة القدس المفتوحة، مساء الإثنين: إنه "بناء على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، وتوجيهات رئاسة الجامعة يعود الدوام الإداري في الجامعة كالمعتاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 2020/05/27".وأضافت الجامعة، في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "الدوام يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرًا، مع توخي إجراءات السلامة الصحية".وأوضحت أنه "سيتم الإعلان عن إجراءات الدوام الإداري خلال الفصل الصيفي لاحقا".