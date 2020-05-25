شؤون فلسطينية

إعادة فتح البحر أمام صيادي غزة بدءًا من صباح الثلاثاء

إعادة فتح البحر أمام صيادي غزة بدءًا من صباح الثلاثاء
من منطقة ميناء غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزرعي، مساء الإثنين، أنه  سيتم يوم غد الثلاثاء فتح البحر للصيادين.

وقال بكر، في ترصيح مقتضب نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إنه ابتداء من الساعة 5 صباحاً، غدًا الثلاثاء، للصيادين بمزاولة عملهم بعد انتهاء اجازة العيد.

يذكر أن نقابة الصيادين، أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق بحر قطاع غزة بشكل كامل أمام الصيادين، بعد الاتفاق مع الشرطة البحرية،  كإجازة لعيد الفطر السعيد من مساء يوم الجمعة الساعة 10 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء المقبل.

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