سلطات الاحتلال تُعلن موعد فتح المعابر مع الضفة وغزة وعودة العمال

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن موعد إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة والضفة الغربية.



وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، في بيان له: إنه اعتبارا من يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و27 آيار/ مايو 2020، ستتاح إمكانية خروج العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل للعمل في مجال الزراعة فقط، حيث سيُسمح بالخروج من كافة المعابر التي تتيح مرور العمال، ما عدا معبر موديعين ومعبر قلقيلية اللذين سيكونان مغلقين.



وتابع: في يومي الخميس والجمعة 28- 29 آيار/ مايو 2020، اللذين يصادف فيهما عيد الأسابيع اليهودي، ستكون المعابر مغلقة، وستكون معابر قلنديا، الزيتون وراحيل (300) مفتوحة امام الحالات الاستثنائية فقط، بينما سيتاح الدخول من خلال معابر برطعة والنبي إلياس ونعلين إلى منطقة التماس وأمام دخول العمال للعمل في المستوطنات في الضفة الغربية.



وفيما يتعلق بمعابر البضائع، أوضح "المنسق" أنه سيتم العمل فيها كالمعتاد في يومي الثلاثاء غدًا والأربعاء بعد الغد، أما في يوم الخميس فسيتم العمل فيها حتى الساعة 13:30 وستكون مغلقة تمامًا خلال يوم الجمعة.



ونوه إلى أنه يوم الأحد القادم، يتوقع استئناف حركة تنقل العمال إلى إسرائيل للعمل في كافة القطاعات.



وحول معابر قطاع غزة، قال "المنسق" إنه لن يطرأ تغيير في نظام نشاط معبر بيت حانون/ إيرز حيث لن يسمح بالدخول إلا في الحالات الإنسانية الطارئة والمنقذة للحياة.



بينما معبر كرم ابو سالم التجاري، سيكون مفتوحا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء كالمعتاد، في حين سيتم العمل فيه خلال يوم الخميس القادم بين الساعات 12:00-06:00 فقط.