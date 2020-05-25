الاحتلال يقتحم جبل المكبر ويعتقل شابين شقيقين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، حي بشير في قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، واعتقلت شابين شقيقين.



واعتقلت قوات الاحتلال الشابين الشقيقين رياض وأكرم بشير، عقب اقتحام حي بشير في جبل المكبر بأعداد كبيرة.



بدوره، أوضح المحامي محمد محمود، أن الشاب رضوان بشير من قرية جبل المكبر أطلق عليه جنود الاحتلال الرصاص، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن لأفراد الشرطة عند مدخل القرية، مشيرًا أنه يتلقى العلاج حاليا في المستشفى.