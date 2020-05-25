حماس: التطبيع لا يخدم سوى مصالح نتنياهو

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم،

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة حماس، على أن التطبيع لا يخدم مصالح أي طرف عربي، بل يخدم رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغبته في البقاء في الحكم.وأشارفي تصريح مقتضب نشره عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، إلى أنه كلما وقع نتنياهو في ورطة سياسية بادر إلى تفعيل ملف التطبيع مع بعض الأطراف الإقليمية، موضحًا أن مصالح المنطقة العربية هي في مواجهة الاحتلال وليس بالتطبيع معه.وأوضح قاسم، أن نتنياهو فعل ذلك أثناء الجولات الانتخابية الإسرائيلية الثلاث السابقة.وأضاف: "واليوم وبعد أن مَثل نتنياهو أمام المحكمة بتهم الفساد أعلن أنه أتصل برئيسي السودان وتشاد".