مصر: تسجيل 19 حالة وفاة و702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الإثنين، تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، ووفاة 19 حالة.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد أشار المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إلى أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ارتفع إلى 5481 حالة.



وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) حتى اليوم هو 17967 حالة منهم 4900 حالة شفاء، و783 حالة وفاة.