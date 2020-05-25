الجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن العربي-الإفريقي لإقامة الدولة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت جامعة الدول العربية، على أهمية التضامن بين الأمتين العربية والأفريقية في سعيهما إلى تحقيق الاستقرار والتنمية، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد شددت الجامعة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بمناسبة الذكرى 57 لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية 1963، على أهمية هذا التضامن للتخفيف من النتائج السلبية التي أدت اليها أزمة جائحة (كورونا) التي يمر بها العالم وألقت بظلال ثقيلة على النمو الاقتصادي بسبب الحظر والإغلاق وانعكاساتها السلبية المالية والاقتصادية، والمحافظة على استمرار تحسن مؤشرات التنمية والاستثمار في بلدان المنطقتين العربية والأفريقية.



وقال البيان: إن القمة العربية الأفريقية الخامسة التي ستعقد في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب، ستكون فرصة لدعم ما تم تحقيقه وتحفيز آليات ومشاريع الشراكة العربية الأفريقية بما يوثق علاقات التعاون ويعمقها ويجعلها في مستوى تحديات البيئة العالمية الراهنة.