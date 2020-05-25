الاحتلال يمدد اعتقال فتى من يعبد للمرة السابعة على التوالي

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر (17 عاما) من بلدة يعبد جنوب غرب جنين للمرة السابعة على التوالي.



وذكرت والدة المعتقل أبو بكر، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجلها قاسم حتى التاسع من الشهر المقبل، ولمدة أسبوعين، لافتة إلى نقله من قسم التحقيق في الجلمة إلى سجن مجدو، علما أنه كان قد اعتقل في السابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي.



يذكر أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الثالثة على التوالي وما زال يخضع للتحقيق بمعتقل "بيت حتكفا " منذ 25 يوما.



وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، عقب مقتل جندي إسرائيلي أثناء اقتحامها قبل أسبوعين.