الخارجية: لم تُسجل أي وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية بأمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية، التقرير اليومي، حول فيروس (كورونا) والمُقتصر على أيام العيد، حيث أكدت عدم تسجيل أي وفاة أو إصابة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت الخارجية، في بيان وصل "دنيا الوطن": "أفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الامريكية انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة أو وفاة جديدة في صفوف الجالية ليبقى عدد الإصابات 772، وعدد الوفيات 52، وعدد المتعافين 276".



وأضافت الخارجية "أفادتنا سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بالامس تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطن يوسف منصور عبد الله مكي (80 عاما)، وافادتنا هذا اليوم تسجيل حالة وفاة جديدة أخرى للمواطن احمد نمر محمود الوفائي (78 عاما) بسبب فيروس (كورونا)، ليرتفع عدد الوفيات الى 9، وتسجيل 3 حالات تعافي ليرتفع عدد الحالات المتعافية الى 7، ولم تسجل اية اصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات 41".