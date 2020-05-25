بيان رسمي لبناني حول صحة الرئيس ميشال عون

الرئيس اللبناني ميشال عون

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر مكتب الاعلام، في رئاسة الجمهورية اللبنانية، بيانًا، اليوم الاثنين، نفى فيه شائعات تحدثن عن تدهور صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.



ودعا المكتب الرأي العام في لبنان، عدم الاخذ بتلك الشائعات، لافتا إلى أن بثها محظوّر بحسب القوانين والانظمة اللبنانية، وأن مروجي الشائعات يعرضون انفسهم لاجراءات قانونية بحقهم.



وأوضح "دأب البعض على بث شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية احداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين".