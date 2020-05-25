الأردن يسمح لمواطنيه بدخول العقبة دون فحص (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محافظ العقبة الأردنية، غسان الكايد، أن جميع المواطنين القادمين الى العقبة من مختلف محافظات المملكة يسمح لهم الدخول دون حصولهم على فحص (كورونا).



وأوضح المحافظ، وفق ما نقل موقع (بترا) الأردني، أن التزام المواطنين في مدينة العقبة بتطبيق التعليمات التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس (كورونا) ساهمت في حمايتها وخلوها من اي اصابة بالفيروس.



وأشار إلى أن السماح للمواطنين القادمين للعقبة بدخولها دون فحص (كورونا) ياتي للتسهيل عليهم وعلى العاملين فيها من محافظات المملكة للالتحاق بعملهم بعد عودة الدوام يوم غد الثلاثاء.