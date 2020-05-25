الجيش الإسرائيلي يُحاكم ضباطًا بعد حادث اختفاء وانتحار الجندي

جنود إسرائيليين - أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية، أفيف كوخافي أمرا بمحاكمة أحد الضباط، وحرمانه من الترقية ست سنوات، ومعاقبة أربعة آخرين، وإغلاق مركز الوحدة في بئر السبع، بعد حادث اختفاء وانتحار الجندي، نيف لاباتون، وفشلهم في البحث عنه.



وأشعل الجيش الإسرائيلي الضوء الأحمر في أعقاب انتحار أكبر عدد في سنة واحدة 2005 حين بلغ عددُ المنتحرين 36 منتحرا.



ووضع الجيش خطة تدريبية للحد من استفحال الظاهرة بعد عام واحد 2006، تقوم الخطة على أساس جمع المعلومات عمن ينون الانتحار، مما أدى إلى تقلص العدد عام 2018 حيث بلغ عدد المنتحرين تسعة جنود، وفي عام 2019 انتحر اثنا عشر جنديًا.