البرغوثي: الوقت ينفذ ولا مناص من الوحدة فورا لمواجهة مؤامرة الضم

مصطفى البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

حذر مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من جدية وخطورة مؤامرة الضم التي ستنفذها حكومة إسرائيل بدعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بداية شهر تموز/ يوليو المقبل.



وقال البرغوثي، في تصريح وصل "دنيا الوطن": إن الوقت ينفذ بسرعة خطيرة ولم يعد هناك أي مبرر لكل القوى الوطنية الفلسطينية للتأخر أكثر عن إنهاء الإنقسام، وتوحيد الصف الوطني، وتشكيل قيادة وطنية موحدة، لمواجهة مشاريع الضم ومؤامرة صفقة القرن.



وأكد البرغوثي، أن العالم "لن يتعامل معنا ومع الخطر القادم بالجدية المطلوبة، إن استمر الإنقسام الفلسطيني، وإن لم ير العالم تباشير مقاومة فلسطينية منظمة وموحدة في مواجهة هذا الخطر".