بينهم هنية والنخالة.. خامنئي ينشر رسمة لقادة محور المقاومة يُصلون في الأقصى

رام الله - دنيا الوطننشر موقع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، صورة لرسمة ملونة، أظهرت عددًا من قادة محور المقاومة.وحملت الصورة عنوان (سنصلي في القدس) وقد أظهرت أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يقف في مركزية الصورة في حرم المسجد الأقصى، ويقف على يساره رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.وفي السطر الذي يليه، يقف أمين عام حركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني عيسى قاسم، وأيضًا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.وفي الصورة، وقف قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني إلى جانب زعيم الحركة الاسلامية الشيعية في نيجيريا إبراهيم زكزاكي وخلفه في الصف الثالث الرئيس السوري بشار الأسد.وظهر قاسم سليماني، قائد فيلق القدس على شكل غيمة إلى جانب قبة الصخرة.