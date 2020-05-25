(فدا) فى المحافظة الوسطى يحذر من صفحات مزورة باسم الحزب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد محمد بدوان، أمين سر (فدا) فى المحافظة الوسط، أن الصفحة الرسمية للحزب، هى باسم (الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى فدا المحافظة الوسطى) وهى فقط من تمثله.



وأوضح بدوان، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن أى صفحة أخرى لا علاقة لها بالحزب ولا تعبر عن مواقفه، مُحذرًا أي جهة أو فرد من انتحال صفة الحزب فى المحافظة الوسطى سيكون محل الملاحقة القانونية أمام الجهات المختصة.



و دعا الجهة المسؤولة عن الصفحة المسماة (الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى فدا - المخيمات الوسطى) إلى إغلاق الصفحة فورًا، تحت طائلة المسؤولية.