الصحة بغزة: لم يتم إجراء فحص لعينات جديدة ولا إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه لم يتم إجراء فحص لعينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما لم يسجل أي اصابات جديدة بفيروس (كورونا).وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن عدد الحالات المؤكدة 55 حالة، فيما عدد الحالات التي شفيت 18 حالة، وعدد الحالات النشطة الموجبة 36 حالة، فيما حالات الوفاة واحدة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 8824 عينة، منها 8769 عينة سلبية، و55 عينة إيجابية.