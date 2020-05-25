بعد إغلاق 80 يومًا.. كنيسة المهد تفتح أبوابها غدًا

كنيسة المهد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المطران ثيوفيلكتوس الوكيل البطريركي في مدينة بيت لحم ان باب كنيسة المهد في مدينة المدينة سيفتح بإذن الله تعالى غدا الثلاثاء الموافق 2020/5/26 في تمام الساعة 6:30 صباحا.



وقال مكتب كنيسة المهد للروم الأرثوذكس بمدينة بيت لحم، اليوم الإثنين: إن كنيسة المهد ستفتتح يوم غد الثلاثاء الساعة السادسة والنصف صباح،ا بعد اغلاق استمر نحو 80 يوما.



وكانت كنيسة المهد قد اغلقت ابوابها لاول مرة منذ مئات السنين بعد الاعلان عن اصابات بفيروس كورونا في الخامس من شهر اذار حيث اتخذت فيه حينه مختلف الكنائس قرارا باغلاق الكنيسة و وقف استقبال الحجاج والسياح القادمين اليها.



وجاء قرار فتح الكنيسة بعد اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ووزارة الاوقاف، عن فتح المساجد والكنائس ودور العبادة بفلسطين وفق اجراءات وقائية وصحية محددة.