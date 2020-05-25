قطر تسجل ارتفاعًا جديدًا بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات القطرية، اليوم الإثنين، اليوم الاثنين بتسجيل 1751 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 1501 إصابة أمس الأحد، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 35075.



وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، أنه جاءت الحصيلة اليومية الجديدة بعد فحص 4314 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تجاوز العدد الكلي للفحوص 192 ألفا منذ بداية الوباء.



وارتفع عدد الوفيات إلى 26 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة خلال اليوم الماضي.



كما أكدت أنه تماثل للشفاء 1193 شخصا خلال نفس الفترة لتصل حصيلة المتعافين إلى 10363.