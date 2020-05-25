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الأردن: ضبط شخص نظّم صلاة العيد وألقى خطبتها

الأردن: ضبط شخص نظّم صلاة العيد وألقى خطبتها
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت السلطات الأردنية، القبض، على رجل دين أمّ ونظم صلاة عيد الفطر وألقى خطبتها في جمع من الناس، على الرغم من حظر الحكومة للتجمع وفرضها حظر التجول الشامل في البلاد لثلاثة أيام منعا لانتشار (كورونا).

وأوضح عامر السرطاوي الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أنه وعلى إثر قيام عدد من الأشخاص بالتجمع والمشاركة في خطبة وصلاة العيد جماعة في محافظة معان، جرى استدعاء الشخص الذي نظم ودعا إلى صلاة العيد وألقى خطبتها في إحدى الساحات، وفق موقع قناة (روسيا اليوم).

وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته الأوامر، وتعريض صحة وسلامة المتواجدين للخطر؛ لكنه لم يكشف هوية هذا الشخص وما إذا كان من رجال الدين الذين يحق لهم شرعا إمامة المؤمنين وإلقاء الخطب فيهم.

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