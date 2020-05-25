السيسي يحذر من تدخل أطراف خارجية في ليبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من تدخل أطراف خارجية في ليبيا.



جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي بين السيسي، ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي: إن رئيس الوزراء اليوناني بادر بالاتصال بالرئيس المصري، لتناول التطورات الأخيرة في القضية الليبية.



وأوضح السيسي أنه تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية والذي لم يزد القضية إلا تعقيدا، ولا يحقق سوى المنفعة الذاتية لتلك الأطراف على حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وارادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الإقليمي الليبي بأسرها امتدادا لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.



يذكر أن الرئيس المصري، قد أكد الأسبوع الماضي على أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر "لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها".