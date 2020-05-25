الشرطة الفلسطينية توضح حقيقة اختطاف مواطن وقطع لسانه بضواحي القدس

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نفت الشرطة الفلسطينية، وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختطاف مواطن، وقص لسانه، في احدى بلدات شمال غرب القدس المحتلة.



وأكد ارزيقات أن شرطة ضواحي القدس تلقت شكوى من مواطنة من احدى بلدات شمال غرب القدس، ضد شخص مفادها قيامه بانتهاك حرمة منزلها بشكل متكرر، فيما بعد وصل المشتكى عليه الى مجمع فلسطين الطبي، جراء اصابته برضوض على الرأس والوجه وجميع انحاء جسده؛ جراء اعتداء ثلاثة اشخاص عليه بسبب معاكسة مواطنة.



ونفى ارزيقات ما تناقله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول اختطاف المواطن وقص لسانه، وخلع أظافره مستندا للتقرير الطبي الصادر من مجمع فلسطين الطبي في رام الله.



وأكد أن الشرطة تواصل اجراءاتها للقبض على الفاعلين واحالتهم للنيابة العامة لاجراء المقتضى القانوني بحقهم اصولاً.