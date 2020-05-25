نتنياهو: لدينا موعد لتطبيق السيادة في تموز ولا ننوي تغييره

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن أمام فرصة لتطبيق السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية لم تكن منذ عام 1948، ولا يجب أن نضيعها".



ووفق القناة 13 فقد أوضح نتنياهو، أن هناك موعد لتطبيق السيادة في تموز/ يوليو ولا يوجد نية لتغييره.



وأظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي، يؤيد فرض السيادة الإسرائيلية فورًا على منطقة غور الأردن.



وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرته صحيفة (يسرائيل هيوم)، فإن 60% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار، كما أن 57% من الإسرائيليين، يؤيد فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.