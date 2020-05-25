شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال الإعلام الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إن عملية طعن، وقعت بمنطقة جبل المكبر، في القدس.وقالت قناة (كان): إن المصاب في عملية الطعن قرب بلدة جبل المكبر بالقدس، هو أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية.فيما قالت صحيفة (معاريف) إنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن.يتبع..