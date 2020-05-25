شاهد: إصابة شرطي إسرائيلي في عملية طعن بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال الإعلام الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إن عملية طعن، وقعت بمنطقة جبل المكبر، في القدس.
وقالت قناة (كان): إن المصاب في عملية الطعن قرب بلدة جبل المكبر بالقدس، هو أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية.
فيما قالت صحيفة (معاريف) إنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن.
يتبع..
قال الإعلام الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إن عملية طعن، وقعت بمنطقة جبل المكبر، في القدس.
وقالت قناة (كان): إن المصاب في عملية الطعن قرب بلدة جبل المكبر بالقدس، هو أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية.
فيما قالت صحيفة (معاريف) إنه تم إطلاق النار على منفذ عملية الطعن.
يتبع..
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