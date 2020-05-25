الاحتلال يغلق حاجز "بيت ايل" شمال البيرة للخارجين من المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، بوابة حاجز "بيت ايل" العسكري المدخل الشمالي لمدينة البيرة، للخارجين فقط من محافظة رام الله والبيرة، وأبقت على البوابة للداخلين.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت أيضا البوابة الحديدة على الطريق الواصل بين إلى مخيم الجلزون شمال البيرة.