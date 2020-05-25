محكمة الاحتلال تمدد توقيف فتى من يعبد للمرة السابعة على التوالي

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رام الله - دنيا الوطن

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محكمة سالم العسكرية، اليوم الاثنين، اعتقال الفتى قاسم خالد أبو بكر (17 عاما) التوالي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين للمرة السابعة على التوالي.



وذكرت والدة المعتقلين أبو بكر، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال نجلها قاسم حتي التاسع من الشهر القادم ولمدة أسبوعين، لافتة إلى نقله من قسم التحقيق في الجلمة الى سجن مجدو، علما أنه كان قد اعتقل في السابع عشر من نيسان الماضي.



الى ذلك، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير أحمد جواد أبو بكر للمرة الثالثة على التوالي وما زال يخضع للتحقيق بمعتقل "بيت حتكفا " منذ 25 يوما.