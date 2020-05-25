وزارة الأوقاف تعلن عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب عن إجراءات إعادة فتح المساجد اعتباراً من فجر يوم غد الثلاثاء وذلك بعد صدور قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتية بإعادة فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلوات الجمعة والجماعة .







واشار ابو الرب أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات الصحية وأصحاب الاختصاص بعد التقدم الملحوظ بعدد المتعافين وانخفاض عدد المصابين بالتجهيز لإعادة فتح المساجد أمام المصلين والتي كنا محزونون لفراقها حفاظا على سلامة أبناء شعبنا، وصوناً للمجتمع من أي ضرر يمكن تجنبه مع انتشار فيروس كورونا وفق الضوابط التالية :

رام الله - دنيا الوطن1. وجوب الالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كارتداء الكمامات والتعقيم الدائم ، حماية لأنفسهم وعدم إلحاق الضرر بالآخرين .2. حث كبار السّن والذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديه ضعف مناعة على الصلاة في البيوت، حفاظا على أنفسهم ومنعاً للاختلاط مع الآخرين.3.ضرورة الالتزام بمسافة بين كل مصلٍ ومصلٍ آخر، بما يحقق البعد الذي يجنب انتقال العدوى ما أمكن.4. اختصار القراءة في الصلاة، والاكتفاء بأداء الصلوات دون الجلوس بعدها للوعظ ونحوه، وعدم الإطالة في خطبة الجمعة.5.إحضار كل مصلٍ سجادة الصلاة الخاصة به .6.إغلاق دورات المياه ومكان الوضوء في المساجد، وعدم استخدام ثلاجات المساجد للشرب .7. الاستمرار بتعليق الصلاة في مساجد المناطق المصابة لحين زوال الأسباب .8. التأكيد على الالتزام بما يصدر عن الحكومة الفلسطينية من تعليمات وإرشادات موجهة للجميع وقايةً وحفظاً للسلامة العامة ، والابتعاد عن الشائعات واستقاء المعلومات فقط من مصدرها الرسمي المختص والمكلفين بذلك .ودعا ابو الرب المولى عز وجل أن يحفظ أبناء شعبنا من كل سوء، وأن تنعم بلادنا فلسطين وبلاد المسلمين والبشرية جمعاء بالخير والسلامة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام ، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.