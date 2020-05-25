"الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بــ "كورونا" في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت زارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية السعودية بسبب فيروس "كورونا".



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن المتوفى هو المواطن أحمد نمر محمود الوفاني (78 عاما)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات من أبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج إلى 95.