دولي

الصين: سنتخذ إجراءات إذا قوضت أمريكا مصالحنا في هونغ كونغ

الصين: سنتخذ إجراءات إذا قوضت أمريكا مصالحنا في هونغ كونغ
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الصين، اليوم الاثنين، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة إذا أصرت الولايات المتحدة على تقويض مصالحها المتعلقة بهونغ كونغ وذلك في أعقاب التصريحات الأخيرة لواشنطن بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة.

 قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحفيين خلال إيجاز صحفي إن :"الولايات المتحدة تحاول الإضرار بالأمن القومي الصيني، وبكين قدمت احتجاجات بشأن تصريحات مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض روبرت أوبراين بأن قانون الأمن المزمع في هونغ كونغ قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية"؛ وفقا لوكالة "رويترز".

وأفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم السبت الماضي بأنها ستضيف 33 شركة ومؤسسة صينية إلى القائمة الاقتصادية السوداء، مؤكدة أن 9 مؤسسات على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان و 24 أخرى لأنها تمثل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أنها "ستعاقب 9 شركات ومؤسسات بسبب "تواطؤها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ولتجاوزاتها المرتكبة في حملة القمع والاحتجاز التعسفي الجماعي والعمل الجبري والمراقبة عالية التقنية ضد مسلمي الأويغور في الصين".

وتوترت العلاقات بين الصين وأمريكا بعد انتشار جائحة كورونا في مدينة ووهان واتهام واشنطن لبكين بالتأخر في الإبلاغ أو افتعال ذالك في المختبر وإحراقه عمدا.

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