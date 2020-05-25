التنمية الاجتماعية تصدر توضيحاً حول موعد فتح دور الحضانة وبدء عملية التعقيم

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير التنمية الاجتماعية د.أحمد مجدلاني ، عن إعادة فتح دور الحصانة أبوابها لاستقبال الاطفال اعتبارا من صباح يوم الأربعاء،وأن تقوم جميع دور الحضانة باجراء تعقيم عام لدور الحضانة ومرافقها اليوم الإثنين وغدا.مؤكدا على ضرورة ان تلتزم دور الحضانة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة التالية،

وقال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه سنقوم بتعقيم دور الحضانة مرة كل اسبوع، وفحص حراراة الأطفال والمربيات قبل دخولهم دور الحضانة، ومراعاة غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها باستمرار أثناء العمل.وشدد عدم دخول الأهالي الى دور الحضانة ويتم تسليم الأطفال عند المدخل،و فحص درجة حرارة الأطفال كل ساعتين،والالتزام بارتداء المربيات والعاملات الكمامات والقفازات،وعدم استقبال أي طفل مريض.وأشار الى ان مديريات التنمية الاجتماعية ستقوم بتكثيف المتابعة والرقابة والزيارات التفقدية لدور الحضانة.وأكد أن هذه الاجراءات ستخضع للتقييم والتحديث حسب الضرورة.وتمنى السلامة للأطفال وذويهم وللعاملات والمربيات،وشاكرا لهم تعاونهم .