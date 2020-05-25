مستوطن يدهس قطيعا من الماشية شرق يطا جنوب الخليل

دهس مستوطن اليوم الاثنين، 15 رأسا من الماشية شرق يطا جنوب الخليل.







وأكد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور"، أن مستوطنا دهس قطيعا من الاغنام في قرية الديرات شرق بلدة يطا، ما تسبب بنفوق 3 رؤوس واصابه 12 أخرى بكسور.

رام الله - دنيا الوطنوقال مالك القطيع المزارع حبيب العدرة، أنه كان بإمكان المستوطن ايقاف مركبته لأنه كان بعيدا عن القطيع الا انه زاد من سرعته حين اقترب منه ودهسهه وفر هاربا.وأضاف الجبور، في الآونة الأخيرة ازدادت اعمال التخريب من قبل المستوطنين على ممتلكات سكان المناطق القريبة من الخط الالتفافي (60)، والاعتداء على المزارعين.وطالب المؤسسات الدولية والإنسانية الى الوقوف عند التزاماتها وفضح هذه الممارسات العنصرية ضد ابناء شعبنا الأعزل، واوضح أن هذه العصابات تتلقى الدعم والمساندة من الحكومة الإسرائيلية في كل مناطق التماس.