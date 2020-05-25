الاحتلال ينتهج سياسية الإهمال الطبي بحق الأسيرة ميس أبو غوش

الصعب وحاجتها للمتابعة في المستشفى اثر التعذيب الذي تعرضت له أثناء التحقيق.





والمسكنات فقط.





وأردفت ميس في الرسالة أنها شرحت وضعها الصحي للصليب الاحمر الفلسطيني دون أن تعرف الرد أو كيفية المتابعة من قبل الصليب، مؤكدة حاجتها للمتابعة في المستشفى خاصة بعد اخبارها بوجود مشاكل في العظام.





جاء ذلك بعد تحقيق عسكري تضمن تعذيب نفسي وجسدي ممنهج، وتخلله شبح بطرق مختلفة وضرب على الوجه والجسد استمر ل32 يوماً، وذلك بعد اعتقالها في اب من العام 2019 ليحكم عليها بالسجن مدة 16 شهراً.





رام الله - دنيا الوطنكشفت الاسيرة ميس ابو غوش من سكان مخيم قلنديا في رسالة وصلت لعائلتها عن إهمال الاحتلال المتعمد لوضعها الصحيواوضحت ميس في الرسالة ذهابها للمستشفى قبل حوالي ٤ أشهر وحاجتها لعلاج عاجل اثر اوجاع تجتاح عظامها وعمودها الفقري واقدامها ويداها ورأسها، إضافة لإحساسها بكهرباء تضرب نصف رأسها الأيسر، فيما تقدم ادارة السجون المراهموتعتبر سياسة الإهمال الطبي للأسرى واحدة ضمن العديد من الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين، حيث وصلت أعداد المرضى حسب المختص بشؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة قرابة 700 بينهم300 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة وبحاجة الى تدخل علاجي عاجل لإنقاذ حياتهم في ظل سوء الأوضاع داخل السجون والخشية من الإصابة بفيروس كورونا.