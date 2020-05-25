المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض تسليم جثمان شهيد من كوبر

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رام الله - دنيا الوطن

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الإثنين، التماسًا قدم من عائلة الشهيد محمد طارق يوسف (17 عامًا)، من بلدة كوبر شمال رام الله، لتسليم جثمانه.



وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن المحكمة رفضت التدخل بالقضية وردت الالتماس برفضه.



وكان الفتى يوسف نفذ عملية طعن في شهر يوليو/ تموز من عام 2018، داخل مستوطنة آدم قرب رام الله، وقتل مستوطنًا، وأصاب آخرين.