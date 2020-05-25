شؤون فلسطينية

اشتية يعلن سلسلة من من التسهيلات على الإجراءات بعد عطلة العيد

اشتية يعلن سلسلة من من التسهيلات على الإجراءات بعد عطلة العيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية انه لم يسجل أي اصابات بفيروس (كورونا) خلال ال24 ساعة الماضية مبينا انه تم اجراء 54 الف عينة منذ بداية الأزمة، وتم ظهور نتائج عينات 5400 عامل أخذت مؤخراً جميعها سلبية.

وأضاف اشتية أن عدد حالات المتعافين فلي فلسطين ارتفع لحوالي 475 حالة، مبينا انه في العاشر من الشهر المقبل سنقوم بتشغيل جسر جوي لإجلاء رعايانا في عدد من الدول حول العالم

وأكد اشتية في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، اليوم الاثنين، حول الإجراءات الحكومية الجديدة بعد عطلة العيد، إنه "يُسمح بعمل المحال والمنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات، ابتداء من صباح الثلاثاء، بشكل طبيعي مع الحفاظ على إجراءات السلامة".

وأضاف يسمح بعمل المحال والمنشآت التجارية ومختلف المؤسسات، كما سيتم فتح المساجد والكنائس ابتداءً من صلاة الفجر يوم الثلاثاء مع مراعاة الإجراءات الوقائية.

وأوضح انه سيتم رفع كافة الحواجز بين المحافظات،ويسير العمل تركيزا على النظام العام ومنع أي فوضى أو خرق للنظام العام، لافتا إلى أن "سيادة فلسطين سيادة دولة على أرضها وسيادة القانون،  ونحن نقوم بذلك من أجل سلامة مجتمعنا وأولادنا وفرض سلطة الدولة على الأرض".العامة.

وتابع: "تفتح المساجد والكنائس ابتداء من صلاة الفجر يوم غد الثلاثاء، حتى نعطي فرصة للتعقيم، على أن يأتي كل مصلي بكمامة وسجادة صلاة والحفاظ على المسافة بين المصلين وأن لا يتم الوضوء في مرافق المساجد".

وفي ملف الثانوية العامة أشار اشتيه الى انه سيتم استكمال كافة الإجراءات بشأن امتحانات الثانوية العامة بموعدها، اما دوام طلبة الجامعات والمدارس فهو متوقف حاليًا ومقتصر على الأكاديميين والإداريين وسيعلن وزير التعليم قريبًا عن آلية التعليم الصيفي.

وقال اشتية: "نخوض اليوم معركة هامة وهي معركة وجود ومشروع وطني، ومعركة منع ضم واقتطاع جزء من أراضينا. هذه المواجهة متعلقة بقرار إسرائيل ضم جزء كبير من أرضنا وفرض سيادتها على المستعمرات. وليسأل كل منا نفسه ماذا عمل لحماية أرضنا. حان الوقت للروح الإيجابية والتفكير الإيجابي والعمل الإيجابي بعيدا عن السلبيات

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