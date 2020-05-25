دولي

نتنياهو يعلن عن خطة لتهويد القدس بـ200 مليون شيكل

نتنياهو يعلن عن خطة لتهويد القدس بـ200 مليون شيكل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين الموافق 25 مايو بلورة خطة تهويدية للقدس بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.

وكتب نتنياهو في تغريدة على "تويتر" أنه أصدر تعليماته ببلورة خطة لتعزيز مكانة القدس لدى الشعب اليهودي بتكلفة تصل إلى 200 مليون شيكل.

وقال " من المهم في زمن كورونا بأن تبقى القدس على سلم أولوياتنا".

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