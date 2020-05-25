الدفاع المدني: 40 حادث إطفاء وإنقاذ في أول أيام العيد بالضفة

رام الله - دنيا الوطنقال الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إن طواقمه تعاملت مع 40 حادث إطفاء وإنقاذ، خلال اول ايام عيد الفطر.

وأوضح في بيان أن من بين التدخلات 26 حادث إطفاء، و14 حادث إنقاذ.

وأشار الدفاع المدني إلى إخماد حريق شبّ في مقهى ببلدة سلواد شرق رام الله، وحريق آخر في مقهى ببلدة أبو شخيدم (شمالًا).

كما أخمدت طواقم الإطفاء حريقًا شب في غرفة على سطح منزل في شويكة بطولكرم. وحريقًا آخر شب في مخزن أخشاب ببيت لحم.