نقابة الأطباء بمصر تصدر بياناً بعد ارتفاع عدد الوفيات بين كوادرها بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت نقابة الأطباء في مصر الجهات المختصة، بإلزام وزارة الصحة القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وذلك بعد ازدياد حالات الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بين كوادرها.



كما طالبت النقابة في بيان لها جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها في حمل وزارة الصحة على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم بحسب (روسيا اليوم).



وقالت إن هذه المطالب هي "حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسؤولية في الدفاع عن سلامة الوطن".



وحذرت النقابة من "تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر، الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية"، كما حذرت من أن "المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية".