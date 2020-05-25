إصابة وزيرة سودانية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة في الحكومة الانتقالية السودانية ولاء البوشي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.



وكتبت الوزيرة على حسابها في فيسبوك يوم أمس الأحد: "تأكدت هذا المساء من إصابتي بفيروس كورونا، سألتزم بالإجراءات الصحية اللازمة، كما قمت بإبلاغ من قابلني الفترة الفائتة للالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوما" بحسب (سبوتنيك)



وتمنت البوشي من المواطنين الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة، والحرص على تجنب التجمعات، كون الانتشار المجتمعي يتطلب المزيد من الإجراءات الوقائية.



وأكد عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أن البوشي أبلغته بإصابتها مشيرا إلى أنه سيخضع للحجر الصحي الاحتياطي، كونه كان ضمن الوفد الحكومي الذي ضم الوزيرة في جولة عمل داخلية شملت 3 ولايات.



أعلنت وزارة الصحة السودانية يوم أمس إصابة 165 شخصا بالفيروس، ووفاة 19 شخصا، ليبلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 3600، توفي منها 165 شخصا.