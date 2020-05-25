روسيا: تراجع كبير في معدل الوفيات اليومية بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 92 وفاة و8946 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 3633 وفاة و353427 إصابة.

ومن اللافت أن معدل الوفيات اليومية هبط بنحو الثلث مقارنة مع الرقم القياسي 153 الذي تم رصده أمس الأحد بحسب (RT).

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، إن مجموع حالات الشفاء ارتفع إلى 118798 بعد تماثل 5499 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي.