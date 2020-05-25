إصابة شابين برصاص الاحتلال بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن قرب رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان صباح اليوم الإثنين لم تعرف هويتهما بعد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية " المغير "شرقي رام الله.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الشابين حاولا طعن جنود في المنطقة القريبة من مستوطنة " عميحاي " ، فيما قام الجنود بإطلاق النار نحو الشبان، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش.
أصيب شابان صباح اليوم الإثنين لم تعرف هويتهما بعد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية " المغير "شرقي رام الله.
وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الشابين حاولا طعن جنود في المنطقة القريبة من مستوطنة " عميحاي " ، فيما قام الجنود بإطلاق النار نحو الشبان، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش.
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