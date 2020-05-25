إصابة شابين برصاص الاحتلال بزعم محاولتهما تنفيذ عملية طعن قرب رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شابان صباح اليوم الإثنين لم تعرف هويتهما بعد برصاص الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقرب من قرية " المغير "شرقي رام الله.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الشابين حاولا طعن جنود في المنطقة القريبة من مستوطنة " عميحاي " ، فيما قام الجنود بإطلاق النار نحو الشبان، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش.