ماذا قالت حركة حماس في ذكرى انسحاب الاحتلال من جنوب لبنان ؟

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رام الله - دنيا الوطن

هنأت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشعب اللبناني بالذكرى العشرين لانسحاب جيش الاحتلال من جنوبه.



وقال المتحدث باسم الحركة "حازم قاسم"، "نتقدم بالتهنئة للشعب والمقاومة في لبنان الشقيق في الذكرى العشرين لانسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، بفعل الصمود الشعبي، والمقاومة الباسلة التي قادها حزب الله" وفق (وكالة الرأي الحكومية).



وأشار إلى أن الانسحاب من الجنوب اللبناني جاء بعد تضحيات متواصلة قدمها الشعب والمقاومة في لبنان، وتعبد طريق التحرير بدماء الشهداء والجرحى وألام الاسرى، ليثمر كل ذلك نصراً وتحريراً.



واعتبر قاسم أن الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، والذي سبقه انسحابه من سيناء، ولحقه اندحاره من قطاع غزة، دليل قاطع على أن استرداد الأرض من المحتل لن تكون إلا عبر المقاومة الشاملة المسنودة بالتفاف جماهيري وحاضنة شعبية.



وأضاف "شكل الخروج المذل لجيش الاحتلال من جنوب لبنان قبل عشرين عاماً، تأكيداً واضحاً على إمكانية هزيمة المشروع الصهيوني بالفعل المقاوم، وأن تكامل أداء قوى المقاومة في الأمة، سيؤدي حتماً إلى هزيمة المشروع الصهيوني من كل المنطقة".