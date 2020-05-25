أردوغان يهدد: لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد والقدس خط احمر

في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن قضية القدس "حط أحمر" بالنسبة للمسلمين حول العالم،مضيفاً "خلال الأسبوع الماضي فقط، شهدنا قيام إسرائيل بتفعيل خطة احتلال وضم جديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقانون الدولي".





وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول الرسمية التركية: "أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم"، على حد تعبيره.





وأضافط أردوغان أيضا: "لن نقبل بمنح الأراضي الفلسطينية لأحد"، في إشارة إلى مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية.





يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، نيتها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها غور الأردن وجميع المستوطنات.



والأحد الماضي، قال نتنياهو، في كلمة أمام الكنيست (البرلمان) إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة.







رام الله - دنيا الوطن