خطوة متقدمة.. الأردن تعلن انتهاء المرحلة الأولى لإنتاج لقاح ضد (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
كشفت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية الأحد، عن انتهائها من المرحلة الأولى من إنتاج لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأضافت، أنه "ستتم المراسلات، لأخذ الموافقات للتجارب المخبرية قريبا".
كشفت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية الأحد، عن انتهائها من المرحلة الأولى من إنتاج لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا المستجد.
وقالت الجمعية على موقعها في "فيسبوك": "تم بحمد الله الانتهاء من المرحلة الأولى للقاح "COVID-19" الأردني، أنتجته جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية" بحسب ما نقلته (روسيا اليوم).
وأضافت، أنه "ستتم المراسلات، لأخذ الموافقات للتجارب المخبرية قريبا".
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