خطوة متقدمة.. الأردن تعلن انتهاء المرحلة الأولى لإنتاج لقاح ضد (كورونا)

وقالت الجمعية على موقعها في "فيسبوك": "تم بحمد الله الانتهاء من المرحلة الأولى للقاح "COVID-19" الأردني، أنتجته جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية" بحسب ما نقلته (روسيا اليوم).

رام الله - دنيا الوطنكشفت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية الأحد، عن انتهائها من المرحلة الأولى من إنتاج لقاح أردني مضاد لفيروس كورونا المستجد.وأضافت، أنه "ستتم المراسلات، لأخذ الموافقات للتجارب المخبرية قريبا".