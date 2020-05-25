(كورونا) يفتك بأميركا اللاتينية

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 40 ألف شخص في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منذ بدء تفشيه، حسب إحصاء أجرته وكالة "فرانس برس"، الأحد، استنادا إلى أرقام رسمية.





ومع تسجيلها 22.666 وفاة و363.211 إصابة مؤكدة، تُعدّ البرازيل الدولة الأكثر تضرراً من "كوفيد-19" في المنطقة، تليها المكسيك (7.394 وفاة من أصل 68.620 إصابة) والبيرو (3.456 وفاة من أصل 119.959 إصابة) بحسب (سكاي نيوز).

رام الله - دنيا الوطنوعلى الرغم من الكارثة الصحية، شارك الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الأحد، في مسيرة لأنصاره، متخلّياً عن كمّامته، ومنتهكاً إجراءات التباعد الاجتماعي.واستقبل الرئيس الرازيلي المسيرة خارج القصر الرئاسي في برازيليا، واضعاً كمامة بيضاء، لكنّه سرعان ما نزَعها من أجل تحيّة الحشد المبتهج ومصافحة أنصاره واحتضانهم، إلى درجة أنّه رفع صبيّاً صغيراً على كتفيه.وتضاعف عدد الوفيات في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في غضون أسبوعين.ووفقا لمنظّمة العمل الدوليّة واللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينيّة، من المتوقع أن تسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الوباء، خسارة 11,5 مليون شخص لوظائفهم في المنطقة هذا العام.